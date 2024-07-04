جيش النيجر: قتلنا أكثر من 100 إرهابي بعد هجوم أوقع قتلى قرب الحدود مع بوركينا فاسو

أعلن جيش النيجر أنه "قتل أكثر من 100 إرهابي في عمليات جوية وبرية ردا على هجوم استهدف جنودا قرب الحدود مع بوركينا فاسو موقعا قتلى".

وذكر الجيش، أن "تحالف جماعات مسلحة قتل 20 جندياً ومدنياً واحداً في منطقة تيرا بغرب النيجر حيث تتواجد مجموعات جهادية في 25 حزيران".

وكان الجيش قال في نشرته السابقة إنه "قتل نحو 30 إرهابيا في المنطقة غداة الهجوم في تيرا ودمر وسائلهم الحربية في غارة جوية".

وتقع تيرا في منطقة تيلابيري على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو حيث يشن متمردون مرتبطون بتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" منذ قرابة عقد تمردا أوقع قتلى. وتمر شاحنات النقل من النيجر أيضا عبر تيرا، وتصل كل شهر من ميناء لومي التوغولي عبر شمال بوركينا فاسو.