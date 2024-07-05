المفتي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



أدى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة أقدم مسجد أقيم في مصر وإفريقيا؛ في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي.



شارك في أداء الصلاة: اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وقيادات المحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء .



وألقى خطبة الجمعة الدكتور مؤمن الخليجى إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، الذي سلط الضوء على الدروس المستفادة من الهجرة.