الجيش: مداهمة منازل مطلوبين في ايعات - بعلبك وتوقيف ثلاثة مواطنين وسوري

اعلنت قيادة الجيش في بيان، ان "وحدة من الجيش دهمت تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة ايعات – بعلبك وأوقفت المواطنين (س. ز.) و(ع. ش.) و(م. ش.) لإقدامهم على إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية ورمانات يدوية وأعتدة عسكرية. كما أوقفت السوري (ا.د.) لدخوله إلى الأراضي اللبنانية خلسة. وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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