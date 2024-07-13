شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديدات.. اتصال مهم بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الروسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في خضم الصراع الدائر بين أمريكا وروسيا، كشفت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سابرينا سينج، أن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث هاتفيًا اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف.
وفي بيان صحفي نشره موقع البنتاجون على الإنترنت، أضافت سينج أن الوزير أوستن شدد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال في خضم الحرب المستمرة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.
وذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن الأمن الروسي سيتعرض للخطر بسبب مثل هذه الأسلحة.
وفي بيان صحفي نشره موقع البنتاجون على الإنترنت، أضافت سينج أن الوزير أوستن شدد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال في خضم الحرب المستمرة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.
الرد على أسلحة أمريكيةقبل أيام كانت أعلنت روسيا اعتزامها الرد عسكريًا على النشر المقرر لأسلحة أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا.
وذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن الأمن الروسي سيتعرض للخطر بسبب مثل هذه الأسلحة.
تصعيد أمريكي أوروبي ضد روسيا
ولفت إلى أن الأسلحة بمثابة حلقة ضمن سلسلة تصعيد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة نحو روسيا.