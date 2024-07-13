شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديدات.. اتصال مهم بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الرد على أسلحة أمريكية

تصعيد أمريكي أوروبي ضد روسيا

الدمام - شريف احمد - في خضم الصراع الدائر بين أمريكا وروسيا، كشفت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سابرينا سينج، أن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث هاتفيًا اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف.وفي بيان صحفي نشره موقع البنتاجون على الإنترنت، أضافت سينج أن الوزير أوستن شدد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال في خضم الحرب المستمرة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.قبل أيام كانت أعلنت روسيا اعتزامها الرد عسكريًا على النشر المقرر لأسلحة أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا.وذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن الأمن الروسي سيتعرض للخطر بسبب مثل هذه الأسلحة.

ولفت إلى أن الأسلحة بمثابة حلقة ضمن سلسلة تصعيد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة نحو روسيا.

وتابع: سوف نعمل على الرد العسكري الأولي لهذا الأمر دون إظهار انفعالات أو مشاعر".