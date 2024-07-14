شكرا لقرائتكم خبر عن مستهدفة مجمع الطاقة.. المسيرات الأوكرانية تحرق مستودعًا روسيا للنفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن ضربة جديدة على مستودع نفط روسي، في حي تسيمليانسك بمنطقة روستوف- أون- دون.

وأضرمت طائرات مسيرة النار في المستودع، ليحرق حوالي 12500 متر مكعب من النفط. حرب روسيا وأوكرانيا ولم يصدر تأكيد أو تعليق من روسيا، ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.

وقال ممثل لجهاز استخبارات اشترط عدم الكشف عن هويته، إن "الطائرات المسيرة لجهاز الأمن الأوكراني تواصل هجماتها الدقيقة ضد مجمع الطاقة الروسي، الذي يدعم الحرب على أوكرانيا."