الدفاع المدني بغزة: القصف في المواصي دمر 1200 خيمة ومقرا لتوزيع مساعدات خيرية ومحطة تحلية مياه

اعلن الدفاع المدني بغزة، أن "بعد انتهاء عملية البحث في المواصي انتشلت طواقمنا 400 شخص بين شهيد ومصاب"، مشيرة الى ان "القصف دمر 1200 خيمة ومقرا لتوزيع مساعدات خيرية ومحطة تحلية مياه".
وكانت طائرات حربيّة إسرائيليّة قد شنّت غارات عدّة متتالية استهدفت منطقة المواصي الّتي تضم خيامًا للنّازحين، ما أدّى إلى مقتل وإصابة المئات، بينهم عناصر من طواقم الإنقاذ والإسعاف، خلال محاولتهم إخلاء الضّحايا والمصابين.
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، "مقتل قائد لواء خان يونس رافع سلامة خلال العملية في مواصي خان يونس".
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