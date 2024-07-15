استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، أن خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال استشهدوا في قصف للاحتلال على منزل في مخيم المغازي، تزامن ذلك مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تشديد حلقات حصاره على القطاع، ومنع تدفق إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مما فاقم من الأوضاع الصحية داخل المستشفيات.

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