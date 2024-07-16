هيئة البث الإسرائيلية: شبان من الحريديم يعتدون على ضباط كبار بالجيش في مدينة بني براك ويثيرون غضبًا

تعرض ضابطان كبيران بالجيش الاسرائيلي ليل الإثنين/الثلاثاء، لاعتداءات من قبل شبان من الحريديم في مدينة بني براك، وذلك في نهاية اجتماع مع الحاخام دافيد ليبل، الذي يعمل مؤخرًا على إنشاء لواء للمتدينين بالجيش الإسرائيلي.

واشارت هيئة البث الإسرائيلية الى تعرض اللواء ديفيد زيني رئيس قيادة التدريب بالجيش، والعميد شاي طيب رئيس قسم الأفراد بالقوات البرية مساء الإثنين لهجوم في بني براك".

وبني براك هي مدينة على ساحل البحر المتوسط ضمن نطاق منطقة تل أبيب، وهي ذات غالبية من المتدينين اليهود.

في التفاصيل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "في نهاية الاجتماع، حاصر عشرات من المتدينين سيارة الرجلين، ورشقوهما بأشياء بما فيها زجاجات ورددوا شعارات حاقدة، بما في ذلك قاتل". وبحسب الهيئة، "تم إغلاق سيارة الضابطين لعدة دقائق حتى وصلت الشرطة".

وتأتي الحادثة فيما يستعد الجيش لاستدعاء المتدينين اليهود للخدمة العسكرية بعد قرار المحكمة العليا في 25 حزيران، إلزام "الحريديم" بالتجنيد، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.