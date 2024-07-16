جشّي: صواريخ ومُسيّرات المقاومة ستصل إلى أيّ هدفٍ في فلسطين المحتلة

جشّي من يحمر الشقيف : لن يكون العدوّ الإسرائيلي بعد الآن في مأمن وصواريخ ومُسيّرات المقاومة ستصل إلى أيّ هدفٍ في فلسطين المحتلة

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشّي ، الى أن "رغم الآلام والتحديات والمِحن التي تمرّ إلّا أنّ الأهداف التي أرادتها المقاومة تحقّقت من دون حربٍ شاملة والعدوّ الغارق في وحل الهزيمة فشل في تحقيق أيّ هدف من أهدافه".

ولفت جشي خلال المجلس العاشورائي الذي أقيم في بلدة يحمر، الى أن "أهل المقاومة صابرون وصامدون وثابتون على النهج الحسيني المقاوم "، معتبراً أن "الكيان الصهيوني يُعاني من أزمات عديدة منها السياسية والعسكرية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية وهذا كلّه بفضل الله ومحور المقاومة الشّجاع والمُضحّي".

وذكر أنّ "ما نراه من تخبّط لدى العدوّ وحلفائه يعكس الفشل الغارق فيه العدوّ ، أمّا محور المقاومة فهو مُتمساك ومتوازن ومُصِرّ على الأهداف المحددة وسنرى رايات النّصر قريباً إن شاء الله".

وشدد على أن "الهدهد سيتبعه طيور من أبابيل ترمي العدوّ بالصواريخ والمسيّرات الإنقضاضية ولن يكونوا بعد اليوم في مأمن وإنّ مصلحة العدوّ اليوم وقف إطلاق النار وأن يقبل الهزيمة وإلّا فإنه سيتلقى الهزيمة تلو الهزيمة ولن يكون له فرص نجاح أو نصر إن شاء الله".