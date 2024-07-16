مسام ينتزع 882 لغما جديدا في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2024، من انتزاع 882 لغما في مختلف مناطق اليمن. بذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يوليو إلى 1.851 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية «مسام» حتى الآن إلى 450 ألفًا و919 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.



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