"داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في عُمان

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في عُمان في واقعة نادرة في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط استقراراً.
وارتفعت حصيلة قتلى عملية إطلاق النار بمحيط مسجد خلال احياء مراسم عاشوراء في مسقط إلى تسعة أشخاص منهم ثلاثة من المهاجمين وبينهم شرطي، وفق ما أعلنت شرطة عُمان.
وقالت الشرطة العمانية، في بيان: "أسفرت الحادثة عن مقتل 6 أشخاص بينهم أربعة باكستانيين وشرطي، إضافة إلى ثلاثة مهاجمين، إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع الدني والإسعاف".
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