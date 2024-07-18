بايدن أعلن استعداده لاعادة التفكير بترشحه إن واجه "حالة طبية"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه قد يعيد تقييم ترشحه للانتخابات إن واجه "حالة طبية"، وفق مقتطفات من مقابلة، بعد أن صار وضعه الصحي بالمرصاد عقب أدائه الكارثي في مناظرة أمام منافسه الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة "بي إي تي" التلفزيونية الموجهة للأميركيين من أصل إفريقي حين سئل عن إمكانية تفكيره بالانسحاب من السباق الرئاسي "اذا ظهرت لدي حالة طبية، إذا جاء أحدهم أو الأطباء وقالوا: أنت تعاني من هذه المشكلة أو تلك المشكلة".

وفي وقت سابق، أشار النائب الديمقراطي البارز من ولاية كاليفورنيا آدم شيف، إلى أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن يجب أن ينهي حملته الرئاسية، ليستأنف بذلك موجة المعارضة داخل الحزب الديمقراطي التي توقفت موقتًا بعد محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولفت، في بيان نقلته صحيفة لوس أنجلوس، إلى أنّ "بايدن كان واحدًا من أكثر الرؤساء أهمية في تاريخ أمتنا، وخدمته طوال حياته كعضو في مجلس الشيوخ ونائب الرئيس والآن كرئيس جعلت بلادنا أفضل"، لكنه شدد على أنّ "رئاسة ترامب الثانية ستقوض أساس ديمقراطيتنا، ولدي مخاوف جدية بشأن ما إذا كان بايدن قادرًا على هزيمة دونالد ترامب في تشرين الثاني".