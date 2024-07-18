جاي دي فانس مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس يعلن قبوله ترشيح الحزب الجمهوري

أعلن جاي دي فانس مرشح الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس قبوله ترشيح الحزب الجمهوري.

وتعهد فانس الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني.

واضاف السناتور عن ولاية أوهايو أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي في ويسكونسن "لقد انتهى الاهتمام بوول ستريت. سنُدافع عن العامل. لقد انتهى استيراد العمالة الأجنبيّة. سنُكافح من أجل المواطنين الأميركيّين ووظائفهم وأجورهم".

ودعا فانس،مواطنيه إلى "اختيار مسار جديد" من خلال التصويت للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني"، مضيفا: "الليلة هي ليلة أمل واحتفال بما كانت عليه أميركا ذات يوم، وبفضل الله، بما ستكون عليه قريبا مرة أخرى".

وأضاف "وهي تذكير بالواجب المقدس الذي يقع على عاتقنا" والمتمثل "في الحفاظ على التجربة الأميركية واختيار طريق جديد لأبنائنا وأحفادنا".

وتابع فانس "أقف هنا وأنا أشعر بالتواضع، ويغمرني الامتنان لأقول إنني أقبل رسميا بترشيحكم لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية".