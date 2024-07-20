تراجع الاسهم الأمريكية نتيجة الخلل التقني العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - تراجعت الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، نتيجة الخلل التقني العالمي الناتج عن عطل برمجي أدى إلى حالة اضطراب في السوق العالمية.

كان عطل الخلل التقني العالمي واسع النطاق أدى إلى حالة اضطراب العمليات في العديد من القطاعات، مثل شركات الطيران والخدمات المصرفية والرعاية الصحية، بعد أن تسبب خلل في برنامج لشركة كراود سترايك للأمن السيبراني في تعطل نظام التشغيل ويندوز التابع لمايكروسوفت.

وتكبدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت خسائر، فيما كان المؤشر داو جونز الأكثر انخفاضًا.

وعلى أساس أسبوعي، سجل المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء منذ أبريل الماضي، في حين حقق المؤشر داو جونز مكاسب.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.59 نقطة أو 0.71% ليغلق عند 5505 نقاط، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 144.28 نقطة أو 0.81% مسجلًا 17726.94 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 377.49 نقطة أو 0.93% إلى 40287.53 نقطة.