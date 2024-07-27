الدفاع الروسي: تدمير 21 طائرة أوكرانية بدون طيار

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن تدمير 21 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال ساعات الليل والصباح في عدد من مقاطعات البلاد، معظمها في كورسك وريازان، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه عند محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة خلال الليلة الماضية، قامت الدفاعات الجوية المناوبة باعتراض وتدمير 7 مسيرات في كورسك و3 في بيلغورود ومسيرتين في روستوف وواحدة في كل من بريانسك وليبيتسك.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان منفصل أنه في الساعة 6,45 صباح السبت دمرت قواتها 7 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ريازان.

وكانت الدفاع الروسية أفادت بتدمير 21 مسيرة في مقاطعة بريانسك في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.