الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره بإخلاء السكان من الأحياء الجنوبية لخان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان من الأحياء الجنوبية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والنزوح إلى منطقة المواصي وسط القطاع، ووفقا لـ"روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم السبت: "تحذير خطير!.. على خلفية استغلال المنطقة الإنسانية لأعمال إرهابية واطلاق صواريخ متواصل نحو دولة اسرائيل من بلوكات 65, 66, 86، 87 التواجد في هذه البلوكات أصبح خطيرا، ولذلك تصبح هذه البلوكات من الآن خارج المنطقة الإنسانية.

وأضاف البيان: "كما نخبر كافة السكان والنازحين الذين ما زالوا متواجدين في أحياء المنارة، السلام، الحشاش، مصبح، قيزان النجار، قيزان ابو رشوان وجورت اللوت في بلوكات 21, 22, 30, 32, 33, 34, 35, 65, 66, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375 بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل بقوة ضد المنظمات الارهابية".

وتابع: "من أجل أمنكم، عليكم الاخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية المستحدثة" موضحا "المنطقة التي تتواجدون فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة.

وفي وقت سبق إعلان أدرعي لهذا البيان قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل: "في ضوء أنشطة إرهابية عديدة وعمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو دولة إسرائيل من داخل الأحياء الغربية لخان يونس أصبح التواجد في تلك المنطقة خطيرا. لذلك، ستتم في هذه المرحلة ملاءمة المنطقة وذلك بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بقيام "حماس" بوضع بنى تحتية إرهاببة داخل المنطقة التي تم تصنيفها منطقة إنسانية".

وأضاف البيان: "يتم توجيه تحذيرات مسبقة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وإبعادهم عن منطقة القتال".

وتابع: "سوف يعمل جيش الدفاع بقوة ضد المنظمات الإرهابية ولذلك يدعو السكان الذين بقوا في الأحياء الجنوبية لخان يونس بإخلائها بشكل فوري والانتقال مؤقتا إلى المنطقة الإنسانية المستحدثة في منطقة المواصي".

وقال: "عمليات الاخلاء تتم من خلال رسائل نصية ورسائل صوتية مسجلة واتصالات هاتفية ومواد إعلامية باللغة العربية ومناشير".

وختم البيان: "سيواصل جيش الدفاع العمل ضد منظمة "حماس" الإرهابية التي تستخدم سكان قطاع غزة دروعا بشرية لأنشطتها الإرهابيك وبناها التحتية".