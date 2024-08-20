وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إلى القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، لعقد مباحثات بشأن مفاوضات التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

وقبيل توجهه إلى مصر، عقد بلينكن اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، لمناقشة مباحثات وقف إطلاق النار.

وقال بلينكن خلال لقائه مع نتنياهو إن المحادثات بشأن غزة ربما تكون آخر فرصة، للتوصل إلى هدنة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن المحادثات تمر بلحظة حاسمة وعلى حماس وإسرائيل عدم إخراج جهود المفاوضات عن سكتها، مضيفًا: نسعى للتأكد من عدم حدوث تصعيد يبعدنا عن إتمام صفقة التبادل أو توسيع الصراع إلى أماكن أخرى وزيادة حدته.

وأشار إلى أن الوقت حان للتأكد من عدم إقدام أي شخص على خطوات تعطل إمكانية التوصل إلى صفقة.

كما زعم بلينكن بأن "إسرائيل وافقت على مقترح الاتفاق بشأن غزة وعلى حماس القبول به، حيث أكد نتنياهو لي أن إسرائيل قبلت المقترح الذي أعلنه بايدن في مايو الماضي، وخلال الأيام المقبلة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق."