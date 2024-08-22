أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة أبلغت عن تعرضها لأضرار بسيطة نتيجة انفجار وقع بالقرب منها بعد مواجهة مع زورق مسير على بعد 57 ميلا بحريا جنوبي ميناء عدن اليمني.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة عمليات التجارة البريطانية: انفجار قرب سفينة بدون طاقم يؤدي لأضرار على بعد 57 ميلا بحريا جنوبي عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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