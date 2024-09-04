"القسام" بثّت تسجيل مصور لأسيرين إسرائيليين: "أقول لشعبنا اخرجوا إلى الشوارع وتظاهروا من أجلنا"

بثّت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تسجيل مصور للأسيرين القتيلين ألكسندير لوبنوف وكارميل جات من بين الأسرى الست الذين عثر عليهم قبل أيام.

وأشار الأسير الإسرائيلي ألكسندير لوبنوف، في التسجيل، الى أن "مقاتلي القسام نقلوني 10 مرات للحفاظ على حياتي، وأقول لنتنياهو وحكومته لقد فشلتم بإنقاذي وأنتم تحاولون قتلنا من أجل عدم إبرام صفقة"، مضيفاً "أقول لشعبنا اخرجوا إلى الشوارع وتظاهروا من أجلنا".

من جهتها، لفتت الأسيرة الإسرائيلية كارميل غات، الى أنني "أطلب من شعبنا مواصلة التظاهر حتى لا يغلق باب التفاوض، وأتوسل لحكومة إسرائيل ونتنياهو ألا يهملوا قضيتنا"، مضيفةً "أطالب شعبنا بمواصلة التظاهر وعدم ترك أحد يغلق باب التفاوض".