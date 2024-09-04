أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:40) من مساء يوم الأربعاء 4-9-2024 مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي التي تعتدي على أهلنا وقرانا من الزاعورة بِصلية من صواريخ الكاتيوشا".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الآمنة وخصوصاً في بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة وقبريخا، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين، أدخلت المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 4-9-2024 على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة نؤوت مردخاي وقصفتها للمرة الأولى بِصلياتٍ من صواريخ الكاتيوشا".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مستعمرة نؤوت مردخاي للمرة الأولى رداً على استهداف مركبا وطلوسة والقنطرة وقبريخا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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