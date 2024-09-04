زار رئيس رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية أيمن ماجد عضو كتلة "التنمية والتحرير النائب الدكتور أشرف بيضون وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" الدكتور ايهاب حمادة، وجدد ماجد خلال اللقاءين مطالبته، بحسب بيان للرابطة، ب"رفع البدل المادي لإنتاجية العاملين في الجامعة اللبنانية، تثبيت الأجراء والمدربين في ملاك الجامعة اللبنانية وتأمين الدعم المادي لصندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية".
واشار البيان الى ان "اللقاء اتسم بالإيجابية، ووعدت الكتلتان بمتابعة المطالب مع الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للوصول بالمطالب الى بر الأمان".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية عرض مع بيضون وحمادة رفع البدل المادي للانتاجية والتثبيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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