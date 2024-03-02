لطفي لبيب مكرماً في المركز الكاثوليكي: “أعطاني دفعة للمستقبل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، تم تكريم الفنان لطفي لبيب ومنحه جائزة خاصة عن مشاركته في فيلم “وش في وش”، الذي شارك ضمن فعاليات المهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال.

وتأثر الفنان لطفي لبيب أثناء لحظة تكريمه، ما دفعه أن يقدم امتنانه وشكره للقائمين على المهرجان معقبًا: “المستقبل هيبقى أحسن بدعواتكم، والجائزة دي إدتني دافع للمستقبل”.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، أحد أقدم وأعرق المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، إذ بدأ المهرجان في عام 1952، ويقام المهرجان سنويًا بشكل منتظم ويجذب عددًا كبيرًا من الفنانين والمهتمين بصناعة السينما.

وبدأت فعاليات الدورة الـ72 من المهرجان بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات البارزة في المجال السينمائي.

وكرم المهرجان الكاثوليكي مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنانة حنان مطاوع، والتي عبرت عن امتنانها للمهرجان بعد التكريم حيث قالت: “بحترم المركز الكاثوليكي جدًا، شوفت فيه احترام للفن والإنسانية وشرفت إني باخد جوائز، ودي أول جائزة في حياتي أخدتها من المركز الكاثوليكي، بحترمه وبحبه ويارب دايما المركز يحتضنا، بجانب تكريم الفنان لطفي لبيب وآخرين من نجوم الفن.