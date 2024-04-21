جوهرة ورانيا يوسف.. 33 صورة من حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبدالناصر:

يقام مساء اليوم السبت فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة هذا العام والتي تقام في الفترة من 20- 25 أبريل الجاري بمحافظة أسوان.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن سواء من مصر أو من مختلف أنحاء الوطن العربي إلى جانب القائمين على المهرجان وهم الفنانة رانيا يوسف، الفنانة هند صبري، الراقصة جوهرة، الفنانة ريم البارودي، الفنانة سوزان نجم الدين، الفنان أحمد وفيق، الفنان صبري فواز، الفنان أحمد مجدي، الفنان أحمد فتحي وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، ويعقد دورته الثامنة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة اختار تونس لتكون ضيفة شرف هذه الدورة، حيث سيتم إهداء تكريم خاص للسينما التونسية من حفل الافتتاح، يعقبه عرض الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، فضلًا عن عرض فيلم "كواليس" للمخرجة عفاف بن محمود في مسابقة الأفلام الطويلة.

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