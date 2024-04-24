مغنٍّ فرنسي شهير ينجو من موت محقق بطلق ناري

ياسر رشاد - القاهرة - طمأن مدير أعمال المغني الفرنسي كينجي جيراك الذي أصيب، الإثنين، بطلق ناري في ظروف لا تزال غامضة إلى أن النجم "بخير" و"نجا" مما تعرّض له، ما سيتيح للمحققين الاستماع إلى إفادته في أقرب وقت ممكن.

وأوضح حكيم نصّوح الذي يتولى إدارة أعمال المغني الفائز بمسابقة "ذي فويس" عام 2014 أنه تحدث هاتفياً إلى الفنان البالغ 27 عاماً الذي كان لا يزال في المستشفى الثلاثاء. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: "لقد حادثني. لقد نجا وهو بخير".

وأجريت عملية جراحية في مستشفى بالقرب من مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا للفنان المتحدر من أصل غجري كاتالوني، صاحب أغنيتي "كولور خيتانو" Color Gitano و"أندالوز" Andalouse.

ونُقل كينجي جيراك إلى هذا المستشفى الإثنين وهو في "حال حرجة" مع أنه كان في كامل وعيه.

ومع أن تحقيقاً فُتح في قضية "محاولة للقتل العمد"، أفاد المغني بعد ذلك بأن إطلاق النار كان "عرضياً، تسبّب به بنفسه بمسدس آلي من عيار 11 مليمتراً كان اشتراه قبل وقت قصير" من حصول الحادث، بحسب النيابة العامة.