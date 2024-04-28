شاهد الإعلامية ريهام سعيد تبكي في بث مباشر وتعلق على عملية التجميل الفاشلة

أعربت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن نيتها عدم إجراء أي جراحات تجميلية أخرى، وذلك في مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام.

وأوضحت ريهام أن وجهها تعرض لتشويه بعد إجراء عملية تجميل فاشلة مؤخرًا، وأنها لن تلجأ إلى أي جراحة أخرى خوفًا من تفاقم الوضع.

وأكدت ريهام أنها ستكتفي بإجراء عملية لتصحيح عينيها، مشيرة إلى أنها تعاني من مشكلة في الجفون.

وأشارت ريهام إلى أنها كانت تذهب إلى طبيب التجميل لملء بعض التجاعيد بالفيلر، لكنه أقنعها بإجراء عملية جراحية، معلقة: “كنت رايحة أسأله أعمل حقنتين فيلر عشان خسيت فالدكتور قالي لازم عملية وأقنعني أن العملية هي الحل الجذري.”

وعبرت ريهام عن شعورها بالندم الشديد على خضوعها لهذه العملية، مؤكدة أنها لن تكرر هذه التجربة مرة أخرى.

وأضافت ريهام أنها كانت تخرج بدون مكياج منذ 25 عامًا، لكن بعد العملية أصبح من الصعب عليها الخروج دون وضع المكياج.

ووجهت ريهام رسالة ساخرة إلى طبيب التجميل اللبناني الذي أجرى لها العملية، قائلة: “أنا نصبت عليه في 15 ألف دولار رحت ضربت نفسي سكينتين وبوظت عيني وضيعت نظري وخليت نفسي ببربش عشان ما اديلوش 15 ألف دولار.”