راغب علامة يجتاز 120 ألف مشاهدة بأغنية "التقيل تقيل"

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان راغب علامة بأحدث أغانيه “التقيل تقيل”، أكثر من 125 ألف مشاهدة، خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية التقيل تقيل

أغنية التقيل تقيل من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتقول كلماتها "التقيل تقيل والقمر معدي والموضوع جميل وأنا قد التحدي قلبي لك قتيل هدي اللعب هدي ده أنت عايز ألف درس ومش هتبقى قدي خبرة في الغرام سيب قلبك معايا هتلاقي اهتمام والدلع حكاية مهما أقول كلام عنك مش كفاية ده أنت يضربوا 100 سلام لما تكون معدي يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا أنت في الجمال حاجة مش عادية

حته من الخيال ومش من الدنيا ديه حبك احتلال ومسيطر عليا هعمل مئة ألف احتفال يوم ما هبقى ليا

يلا هات إيديك وانسى الدنيا بحالها قلبي كله ليك والقصص قفلها حد يشوف عينيك وميدوبش في جمالها روحي من نظرة وسلام جيت شقلبت حالها يلا ده الفرح مكانا يلا الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا".

أغنية راغب علامة في كتير حلوين

كانت أخر الإصدارات الغنائية لراغب علامة من خلال “في كتير حلوين”، التي سجلت أكثر من 21 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "

فيه كتير حلوين وإشمعنا إنت كل أما تخش مكان خطاف للعين وإن كان مقلوب فجأه بتقلبه روقان • فيك إيه م السحر اللي مخلي لحضورك طعم غريب فهمنا يا جامد يا معدي ياجميل يا لذيذ يارهيب لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما وشاغلنا وعامل أزم ه و بتاكل الجو بنظره هنكابر ليه مالوش لازمه لا لا لأ فيه حضور فيه هيبه مقبول بطريقه عجيبه مش بس عشان متدلع ده عشان ليك طله رهيبه ياجميل يا لذيذ يارهيب فيه كتير حلوين جداً لكن روحنا لروحهم مش قابله بس انت بقى في حته لوحدك بصراحه عنيك مش سهله ولا شوفت إتنين مره اختلفوا على إن حضورك نعمه بيقول عليك قمر إنما لا انا شايفك أحلى وأحلى لا لا لأ فيه حضور فيه كاريزما وشاغلنا وعامل أزمه و بتاكل الجو بنظه هنكابر ليه مالوش لازمه لا لا لأ فيه حضور فيه هيبه مقبول بطريقه عجيبه مش بس عشان متدل ع ده عشان ليك طله رهيبه



