احتفلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية بانا عليان بحفل زفافها وسط أجواء عائلية دافئة، حيث أُقيمت ليلة حناء عكست تراث فلسطين بأهازيجها وأغانيها الشعبية، وتألق العروس بأزياء فلسطينية عصرية مطرزة. تألقت بانا عليان بإطلالتين مميزتين خلال الحفل: الثوب الأول: ثوب عاجي مطرز بالزخارف الذهبية، نسقته مع طرحة من قماش الشيفون العاجي المطرزة بالكامل بالخيوط الذهبية.

ثوب عاجي مطرز بالزخارف الذهبية، نسقته مع طرحة من قماش الشيفون العاجي المطرزة بالكامل بالخيوط الذهبية. الثوب الثاني: ثوب فلسطيني أبيض اللون زُيّن بتطريزات أنيقة طغى عليها اللون التركواز الغامق. أثارت إطلالات بانا عليان إعجاب الكثيرين، إلا أن البعض قارنها بإطلالة الأميرة رجوة في ليلة حنائها، مشيرًا إلى تشابه الثوبين بشكل كبير.

وردًا على هذه الانتقادات، دافع بعض متابعي بانا عليان عنها، مؤكدين على حقها في اختيار إطلالتها بحرية في يوم زفافها.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد المشهورة الأردنية بانا عليان تقيم حفل حناء.. والمتابعون يشبهونها بالأميرة رجوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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