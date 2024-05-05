خاص وبالفيديو - زينة مكي تكشف تفاصيل تحضيراتها لدخول عالم الغناء في كليب من إخراج سيرج مجدلاني وأندي خولي

ميرنا وليد - بيروت - زينة مكي، عرفها الناس أنها ليست ممثلة عادية، بل ممثلة موهوبة ومحترفة، وتركت بصمة في قلوب المشاهدين في كل عمل قدمته، ومن بين الأعمال التمثيلية التي شاركت فيها، نذكر مسلسل صالون زهرة، مسلسل شتي يا بيروت، مسلسل النار بالنار، فيلم حبة لولو، فيلم نسوان ليش لأ، وتسعى زينة إلى التجدد بشكل مستمر، لكن هذه المرة التجدد ليس عادياً، بل مفاجئاً، إذ كشفت عن موهبة لطالما كانت تخبئها إلا عن المقربين منها جداً، وهي موهبة الغناء، خصوصاً أنها تملك صوتاً يساعدها على ذلك.



طرحت زينة مكي كليب بعنوان "قبل ما تروح"، تعاونت فيه مع المخرجين سيرج مجدلاني وأندي خولي، ويشارك في التمثيل فيه الممثل اللبناني سيلفيو سركيس.

موقع الخليج 365 تواجد في موقع التصوير، وأجرينا لقاءات مع الفنانة زينة مكي والمخرجين سيرج مجدلاني وأندي خولي والممثل سيلفيو سركيس، وعدنا لكم بهذا التقرير المرفق: