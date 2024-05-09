"اللهم عوض شبابه في الجنة".. حسين الجسمي ينعى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعى الفنان حسين الجسمي عبر حسابه الرسمي بموقع "أكس" الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والذي رحل عن عالمنا اليوم

ونشر الجسمي صورة للشيخ الشاب، وكتب: "اللهم عوّض شبابه في الجنة، واغفر له وارحمه وتجاوز عنه، وصبّر أهله وذويه ‏إنا لله وإنا إليه راجعون"

ونعى ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان له، الشيخ هزاع بن سلطان، وجاء في البيان: "ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم"

مضيفا: "يعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان"