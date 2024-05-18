كيم كارداشيان تبهر الجمهور بفستان رائع من Gucci وسعره الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على الجمهور بأحدث إطلالة لها، من دار أزياء Gucci، فقد إرتدت فستان مميز باللون الاسود ضيق و طويل من دون أكمام أوف شولدرز وصل سعره إلى 6,091 دولار ،وربطت كيم شعرها إلأى الاعلى على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت كيم كارداشيان، مجموعة من الصور، التي ظهرت فيها إلى جانب والدتها وجدتها وأبنائها، بالإضافة إلى صور شقيقاتها مع أولادهن، وعايدتهن بمناسبة عيد الأم، وعلقت بالقول: "عيد أم سعيد".

وكانت نشرت كيم كارداشيان مجموعة من الصور، جمعتها بإبنها الأصغر سالم من زوجها السابق النجم كانيي ويست، وذلك بمناسبة عيد ميلاده وإتمامه عامه الخامس، وعلقت كيم على المنشور بكلمات من الحب وقالت: "طفلي! طفلي اللطيف، الذكي، السخيف، المستقل يبلغ من العمر 5 سنوات اليوم! لا أستطيع أن أخبرك كم أشعر بالسعادة لكوني والدتك! إن طاقتك الهادئة موضع تقدير كبير في منزلنا. أنت تثبت أنك يمكن أن تكون الهيكل أو الرجل العنكبوت أو عالم الآثار في أي يوم من أيام الأسبوع! لم أقابل أبدًا شخصًا ينام أكثر منك، وفي يوم من الأيام سأعرض لك ألبوم الصور بأكمله الذي صنعته من نومك! أحبك كثيرًا دائمًا وأبدًا".

