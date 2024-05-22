بعد تغيير اسمه.. دنيا سمير غانم تروّج لفيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة من كواليس أحدث أعمالها السينمائية معلنةً عن تغيير اسمه من “الجارداية” إلى “روكي الغلابة”، ويشاركها في بطولته الفنان محمد ممدوح، حيث علّقت على الصورة قائلة: “روكي الغلابة صيف 2024 إن شاء الله”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار فانتازيا اجتماعية كوميدية، وتجسّد دنيا خلالها شخصية “بودي غارد” تتولى حماية الفنان محمد ممدوح، ما يخلق العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية طوال الأحداث.

“روكي الغلابة” يشكّل عودة لدنيا سمير غانم إلى شاشات السينما بعد غياب أكثر من أربع سنوات منذ تقديمها فيلم “تسليم أهالي”، وهو آخر أعمال والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، ويشاركها في بطولة الفيلم كلٌ من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، كما يظهر أحمد سعد ضيف شرف ضمن الأحداث، وجارٍ في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم رسمياً، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.