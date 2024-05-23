خاص بالفيديو- سليم عساف أغدق روائع فنية أنعشتنا بسهرة مميزة..وهكذا علّق على أغنيتي وائل كفوري الأخيرتين

ميرنا وليد - بيروت - سهرة أقل ما يقل عنها مميزة ومبهرة، خطفنا الفنان سليم عساف بإحساسه وصوته وعيّشنا أجمل اللحظات مع أعماله الفنية، كنا أمام عرض راق حمل سمات الإبداع والشغف، تضمن مستوى عال من الإحترافية في الأداء والصوت، ليست مجرّد مجاملة، بل حقيقة وكل من حضر الأمس يدرك جيدا هذا الأمر.



سليم عساف أحيا حفلا رائعا في كازينو لبنان، قدّم فيه أجمل الأغاني، مثل غنولو، حلا حلا، لوالي قلبي" الى جانب تقديمه اغان تعاون فيها مع فنانين آخرين، مثل "شو سهل الحكي" للفنانة رويدا عطية، "يا عسل" للفنان صابر الرباعي، و"البنت القوية" للفنان وائل كفوري، كما لفتنا مشاركة شبان وفتيات الذين قدّموا اغاني جميلة.

ونذكر ايضا ان الفنان مارك عبد النور كان متواجدا في الحفل، اذ قد اجتمعا سابقا بعدة أعمال مثل "ملكة قلبي" التي غناها مارك عبد النور وهي من كلمات وألحان سليم عساف.

وهنا نقف قليلا عند أغنية "البنت القوية"، فكشف سليم عساف ان بدل كلمات "سكر على مربى" كانت في الأصل "ما في أطيب من قلبها".

الحضور ردد الأغاني وكأنه كورالا، التفاعل كبير والحضور الشغوف للفن أثبت وجوده بقوة في الحفل، وهذا ما يجعلنا نتفائل بالذوق الفني العام.

موقع "الفن" تواجد في الحفل، وأجرينا مقابلة مع سليم عساف، تحدثنا فيها عن المناسبة، الى جانب موضوع ألبوم "أنا سكتين" للفنانة إليسا اذا كان قد سمعه، وحول رأيه بأغنيتي الفنان وائل كفوري الأخيرتين " الوقت هدية ولآخر دقة".