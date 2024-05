سيلين ديون بدأت العدّ التنازلي لسرد قصتها في وثائقي خاص”انا سيلين ديون”

كشفت النجمة العالمية، سيلين ديون، عن البوستر الرسمي للفيلم الوثائقي الجديد الذي يتحدّث عن وقت محوري في حياة مغنية البوب الشهيرة بعنوان I Am: Celine Dion، والذي سيبدأ عرضه على منصة “برايم فيديو” لأول مرة في ٢٥ حزيران/يونيو المقبل.

بهذه المناسبة، شاركت”ديون” متابعيها عبر انستغرام البوستر الرسمي للعمل الذي تضمّن صورة “لنصف وجهها” باللونين الأبيض والأسود وعلّقت: “حان الوقت لتستمعوا الى قصتها”.

نذكر ان منصة البث “برايم فيديو” كانت قد كشفت عن فيلم “أنا سيلين ديون”، الذي سيُلقي لمحة سريعة عن وقت محوري في حياة مغنية البوب الشهيرة حيث سيؤرّخ الفيلم الوثائقي فترة زمنية محدّدة تمتدّ منذ معركة ديون مع متلازمة الشخص المتصلب، وهو اضطراب عصبي نادر يؤثّر على الدماغ والحبل الشوكي. وفي حالة ديون، أوقف المرض دخلها وقدرتها على الغناء.

كما تجدر الإشارة أن “ديون” واحدة من أنجح الفنانات في تاريخ موسيقى البوب، اصبحت مشهورة في سن المراهقة وباعت أكثر من ٢٥٠ مليون ألبوم في مسيرتها الفنية. تشمل أغانيها التي تتصدر المخططات أغنية “Titanic” الكلاسيكية “My Heart Will Go On”، وأغنية “Beauty and the Beast”، والأغاني الرومانسية مثل “Because You Loved Me” و”It’s All Coming Back to Me Now”.