شجار كبير.. بريتني سبيرز لاحقت سام أصغري بالفأس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ادّعت تقارير صحفية جديدة أنّ بريتني سبيرز “طاردت” زوجها السابق سام أصغري بفأس، خلال إحدى المشاجرات التي دارت بينهما في الفترة الأخيرة من علاقتهما، أدّت إلى مغادرة أصغري منزلهما في لوس أنجلوس.

وادّعى أحد المطلعين مؤخّراً في حديث لموقع In Touch Weekly أنّ النجمة البالغة من العمر 42 عاماً خرجت عن السيطرة بعد انتهاء فترة الوصاية عليها في أواخر عام 2021، والتي استمرت 13 عاماً.

وخلال تلك الفترة، كانت النجمة متزوجة من أصغري، التي حاولت قتله خلال نوبة غضب، وفقاً للتقارير.

وقال أحد المصادر: “لسوء الحظ، عندما تحرّرت بريتني من الوصاية، نال سام الحصة الأسوأ من ذلك”. مضيفاً: “وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، كان هناك الكثير، هي عندما طاردته بريتني بفأس”.

وشرح: “حدث ذلك خلال شجار كبير، ولم يتمكن سام من السيطرة عليها أو التحدث معها. سام ليس شخصًا تصادميًا ولا يحب الجدال. لم يكن هناك ما يمكنه فعله لتهدئتها هذه المرّة”.

ويزعم المصدر، أنّ الحادثة التي تضمّنت الفأس حصلت عندما لم تكن تتناول النجمة أدويتها، وأنّ التحدث عن وضعها تحت وصاية أخرى أمر منطقي جداً.

وكانت بريتني وسام قد تزوجا في حزيران 2022 في منزلهما بحضور عدد من أصدقائهما المشاهير، منهم باريس هيلتون وسيلينا غوميز.

لكن زواج الثنائي لم يدم طويلاً، حيث تقدّم سام بطلب الطلاق من بريتني في 17 آب (أغسطس) 2023، بسبب وجود اختلافات لا يمكن حلّها.