هنا شيحة بإطلالة كلاسيكية أنيقة على السجادة الحمراء في "كان"

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هنا شيحة على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77، بإطلالتها اللافتة.

وظهرت هنا شيحة بإطلالة كلاسيكية أنيقة، إذ اختارت جاكيت رسمية طويلة باللون الأسود، وحددت خصرها بحزام عريض.

ونسقت هنا معها تنورة طويلة وواسعة شفافة، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد باللون الأسود من علامة "Dior "، من طراز "Lady Dior "، يبلغ سعرها 6490 دولار.

ومن الناحية الجمالية، رفعت هنا شعرها بالكامل للوراء، وتركت غرة منسدلة على جبينها. أما المكياج، فاختارت ألوان ترابية أبرز ملامحها بطريقة ناعمة.



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