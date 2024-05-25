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أثارت صور الممثلة المصرية ياسمين صبري بدون “فوتوشوب” في حفل AmfAR Gala خلال مهرجان كان السينمائي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ظهرت ياسمين ترتدي فستاناً لامعاً بدون أكمام من تصميم Jean Pierre Khoury، ولكن بدون أي تعديلات على الصور.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل بشكل ملحوظ مع هذه الصور، فبعضهم اعتبر أن ملامح ياسمين غير مميزة وأن جمالها “عادي” عند عدم استخدام التعديلات والفلاتر. بينما رأى آخرون أن صورتها الحقيقية هي أيضاً جميلة وأن ملامحها فاتنة.
وفي المقابل، نشرت ياسمين صبري عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً أخرى خضعت للتعديل، ما أثار جدلاً حول اعتماد النجمات بشكل مبالغ فيه على الفوتوشوب للظهور بشكل مثالي.
كانت هذه تفاصيل خبر جدل حول جمال ياسمين صبري: صور بدون فوتوشوب تكشف ملامحها الحقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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