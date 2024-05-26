أوضحت الفنانة ريم عبدالله، أنها تحب شراء واقتناء المجوهرات.

وقالت خلال لقاء مع برنامج “احكي مالك” :”المجوهرات شيء جميل، وأنا أعشقها، لو ما أخذت قطعة ثمينة بعد كل عمل ما أرتاح”.

وتابعت :”أحب أكافئ نفسي بالمجوهرات، المجوهرات تغير نفسيتي وما أنتظرها من أحد، لكن لو أحد قدم لي مجوهرات هدية أقبلها”. وأضافت:”آخر شيء اشتريته طقم، وأخذته بنصف مليون”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ريم عبدالله: أعشق المجوهرات وقبل فترة أخذت طقم بنصف مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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