وثق مقطع فيديو، تجمهر حول خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، مروج الرحيلي، خلال زيارتها معرض عطور في حفر الباطن.

وأظهر الفيديو مروج وهي داخل معرض للعطور، وحولها عدد كبير من المعجبين الذين تجمهروا لالتقاط الصور التذكارية معها.

وشكل بعض الأشخاص دائرة حول مروج الرحيلي، وأحاطوا بها لحمايتها من تدافع المعجبين نحوها، وطلبوا من الجمهور فتح الطريق.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مروج الرحيلي تتسبب في ازدحام داخل معرض عطور بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.