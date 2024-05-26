بعد نجاحه فى رمضان.. إعادة عرض "إمبراطورية ميم" على cbc وcbc دراما اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق عرض مسلسل “إمبراطورية ميم” بطولة خالد النبوي للمرة الثانية بعد نجاحه فى رمضان، وذلك اليوم على قناة CBC في تمام الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 2.30 صباحًا، فيما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا والساعة 10 صباحًا.



إمبراطورية ميم

شخصية خالد النبوي

حيث يجسد خالد النبوى هذا العام الدراما الاجتماعية العائلية خلال شخص يعيش حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده بعد وفاة زوجته وبين حب جديد يطرق بابه.

وكان حرص الفنان نور النبوى على مشاركة جمهوره صورة تجمعه بوالده الفنان خالد النبوى من كواليس مسلسل "امبراطورية ميم"، الذي عرض في موسم رمضان المقبل.

نور النبوي ووالده

ويجدد النبوي تعاونه مع كاست مسلسل "راجعين يا هوى" الذي قدمه عام 2022، وهما المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة، وشركة أروما للإنتاج.

ويعد العمل عن رواية الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس الذي قدمت في عمل سينمائي عام 1972 ببطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وكان يحمل نفس الاسم، والذي أعاد لأذهان الجمهور واحدة من كلاسيكيات الزمن الجميل، والذي شارك به كل من أحمد مظهر، سيف أبو النجا، هشام سليم، ليلى حمادة وكان من إخراج حسين كمال.

ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى،و إشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

وتتعاون حلا شيحة مع كل من المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة من جديد، إذ نجح الثلاثي في تحقيق نجاح جماهيري كبير العام الماضي من خلال مسلسل “راجعين يا هوي”، والذي كان مأخوذًا أيضًا عن إحدى روائع الكاتب أسامة أنور عكاشة.