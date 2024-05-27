"علقت محاليل".. بسمة بوسيل تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

ونشرت بسمة بوسيل عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" صورة لها أثناء حصولها على الدواء عن طريق المحاليل، وعلقت: "اليوم أنا طفلة مريضة".

ولم تكشف "بوسيل" عن طبيعة مرضها، واكتفت بنشر صورة لها أثناء حصولها على العلاج.

وكانت الفنانة بسمة بوسيل أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "البدايات" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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