"بحبها ومفيش أي حاجة ما بينا".. لطيفة تكشف حقيقة خلافها مع إليسا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة التونسية لطيفة، شكر إلى المطربة إليسا، على مواساته بعد وفاة والدتها، مؤكدة أن السوشيال ميديا تحاول الإيقاع بيني وبينها.

وتحدثت "لطيفة"، في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام"، وقالت: "أول واحدة قدمت واجب العزاء كانت إليسا، أنا بموت في إليسا وبحبها من زمان، بحب اختياراتها وشخصيتها وصارحتها وبدعمها في كل الأوقات، ولما أنا تعبت تواصلت معي للاطمئنان عليا".

وأكملت: "أنا بحبها ومافيش اي حاجة بينا.. ما تحولوش، وشكرًا لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والدتي".

توفيت والدة الفنانة لطيفة، يناير الماضي، داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت تعيش مع ابنتها خلال السنوات الماضية.

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