ياسمين رئيس بفستان الزفاف ورانيا يوسف أمام حمام السباحة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين رئيس

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، بفستان الزفاف على مواقع التواصل الإجتماعي من حفل زواجها على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز.

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على الرمال في الصحراء، وظهرت مرتدية فستان طويل وأنيق باللون الأبيض، كشف عن جمالها ورشاقتها.

درة

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها، عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها، وهي تلتقط "سيلفي" أمام المرآة.

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من أمام حمام السباحة.

نورهان منصور

الفنانة نورهان منصور، شاركت متابعيها، لأحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر موقع "إنستجرام" وظهرت في إطلالة رياضية أبرزت رشاقتها.

مروان موسى

ظهر مطرب الراب مروان موسى مرتديا الكوفية الفلسطينية بحفله في أوتريخت بهولندا.

راندا عبد السلام

نشرت الفنانة راندا عبد السلام، فيديو جديد لها مع كلبها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "دروكي حبيبي".

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة، صورًا تجمعا بابنها مالك بعد إقامة حفل تخرجه من المدرسة، وعلقت : "يشرفني أن أكون ماما".

ميرنا جميل

تألقت الفنانة ميرنا جميل، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية على البحر.

دارين حداد

شاركت الفنانة دارين حداد، متابعيها بأحدث ظهور لها من داخل أحد مراكز الرعاية والتجميل، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".