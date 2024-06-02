"القومي للمسرح" يحتفل بعيد ميلاد هالة صدقي

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بعيد ميلاد الفنانة هالة صدقي، وذلك استمرارًا في التأريخ الموثق لذكرى ميلاد ووفاة الراحلين من القامات الفنية المصرية، وذكرى ميلاد الفنانين الحاليين المستمرين في عطائهم الفني، بهدف التعريف والتذكير بعظماء الفن المصري، وتخليد تلك الذكرى باعتبار هؤلاء المبدعين رموزًا وقدوة للأجيال الحالية والمقبلة.

وأعد المركز القومي للمسرح، بوسترا خاصًا، وذلك احتفالا بعيد ميلاد الفنانة هالة صدقى، التي تعد أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح تاريخ الفن المصري، بما قدمته من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

أهم المحطات في حياة النجمة هالة صدقي

عاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، برعت في الألعاب الرياضية وكانت بطلة فى السباحة.

حصلت على ليسانس في الآداب عام 1981، بدأت علاقتها بالفن بعد عودتها إلى مصر مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل (لا يا إبنتي العزيزة) عام 1979، وكانت نقطة إنطلاقتها في مسلسل (رحلة المليون)، وتعتبر فترة ثمانينات القرن العشرين هي بداية شهرتها الحقيقية بشكل عام.

تنوعت أدوارها من الكوميديا إلى التراجيديا وإشتركت خلال مشوارها الفني مع مجموعة مميزة من المخرجين الكبار، فقد عملت مع المخرج عاطف الطيب في فيلم (الهروب)، و عملت مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلمي (إسكندرية-نيويورك) و (هي فوضى)، وفي التلفزيون اشتركت بعدد من المسلسلات المعروفة مثل (أرابيسك، رجل من زمن العولمة، زيزينيا الجزء الثاني).

في عام 2012 خاضت تجربة تقديم البرامج وذلك على قناة إم بي سي مصر وحمل البرنامج أسم "نواعم وبس".

آخر أعمالها

يذكر أن آخر أعمال النجمة هالة صادق، فيلم الملكة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث تتعرض سيدة أعمال تدعى (ماجدة) للعديد من المضايقات، لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها، وتستطيع الحصول على كامل حقها منهم.



أبطال فيلم الملكة:-



يذكر أن فيلم الملكة، بطولة: "هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.