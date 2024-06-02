محمد شاهين يستعد لطرح أغنية "ملعونة المشاعر"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب محمد شاهين لطرح أغنية جديدة بعوان "ملعونة المشاعر" من كلمات أحمد شكرى وألحان وتوزيع خليل وشندى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على اليوتيوب.

وكان حرص المطرب محمد شاهين على الدعاء لوالدته بعد مرورها بأزمة صحية، نُقلت على أثرها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.

حيث نشر محمد شاهين صورة برفقة والدته عبر صفحته على "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "دعواتكم لأمي يا حبايب قلبي عملية وإن شاء الله هتقوم بالسلامة بدعواتكم ربنا يشفيكي يا أمي ويعافيكي ويحفظك من كل سوء انتي وكل أمهاتنا آمين، وتخرجي بألف خير يا رب يا رب".

الله يوفق

وكان طرح المطرب محمد شاهين أغنية جديدة بعنوان "الله يوفق" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل.

وكان انتهي الفنان محمد شاهين من تصوير أغنيتين غنائيتين من المقرر طرحهم خلال الفترة المقبلة بطريقة الفيديو كليب.

وحقق الفنان محمد شاهين نجاحًا مؤخرًا بطرح أغنية “متعشم في مين” وذلك على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

و من ناحية أخري، شارك المطرب محمد شاهين في فيلم الأسكندراني بأغنية “أنا الفيلم”.



أغنية أنا الفيلم من كلمات رامي جمال ومن ألحان عصام كاريكا وتوزيع موسيقي باسم منير.

فيلم الإسكندراني أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي بعد تألقه فى الدراما ليصبح واحدا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام، حيث يراهن المخرج خالد يوسف على العوضى ليكون واحداً من نجوم السينما البارزين خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من موهبة كبيرة إضافة إلى تطوره بشكل مستمر سواء على المستوى التمثيلى أو البدنى لتقديم الأكشن.

تعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة

ويتعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

تفاصيل مسلسل “ضرب نار”

وكان شارك الفنان أحمد العوضي مؤخرًا فى مسلسل “ضرب نار” الذي يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري.