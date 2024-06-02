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الفنان محمود البزاوي يحتفل بتتويج ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمود البزاوي، بتتويج نادي الإسباني، في ، خلال المباراة التي جمعته بفريق بروسيا دورتموند الألماني مساء أمس، وانتهى بفوز نادي ريال مدريد بهدفين مقابل لا شئ.

وعلق بطريقة كوميدية "البزاوي" على فوز ريال مدريد بطريقته، إذ نشر صورة بواسطة الفوتوشوب ظهر خلالها وهو يرتدي تيشيرت نادي ريال مدريد، وحوله عددا من كؤوس دوري أبطال أوروبا، قائلا: "يا أوروبا اخضعي لسيدك بأسلوب أحسن من كده"، ولاقت الصورة والتعليق إعجاب وسخرية متابعيه.

وشارك الفنان محمود البزاوي مؤخرًا في عدد من الأعمال الفنية التي تم عرضها خلال الفترة الماضية منها مسلسلي: "جودر" و"بابا جه" و"محارب" و"مسار إجباري" وتم عرضهم بموسم دراما رمضان الماضي.

يذكر أن الفنان محمود البزاوي يشارك ببطولة فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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