فن ومشاهير

رانيا يوسف في "الجيم" بأحدث ظهور لها.. والجمهور: "خفي الأوزان" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها وهي تمارس بعض التمارين داخل احدى صالات "الجيم".

ونشرت "رانيا" الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "الاستعداد للصيف".

تفاعل المتابعون مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى واحدة في المنطقة كلها"، "خفي الأوزان يا قلبي"، "جميلة أوي"، "براڤوا يا رورو" ، "ما شاء الله عليكي حبيبتي" ، "عاش يا وحش".

يذكر أن، رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل "جريمة منتصف الليل" خلال الفترة المقبلة، وهو من نوعية مسلسلات الجريمة والإثارة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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