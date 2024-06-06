رانيا يوسف في "الجيم" بأحدث ظهور لها.. والجمهور: "خفي الأوزان" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها وهي تمارس بعض التمارين الرياضية داخل احدى صالات "الجيم".

ونشرت "رانيا" الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "الاستعداد للصيف".

تفاعل المتابعون مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى واحدة في المنطقة كلها"، "خفي الأوزان يا قلبي"، "جميلة أوي"، "براڤوا يا رورو" ، "ما شاء الله عليكي حبيبتي" ، "عاش يا وحش".

يذكر أن، رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل "جريمة منتصف الليل" خلال الفترة المقبلة، وهو من نوعية مسلسلات الجريمة والإثارة.

اقرأ أيضا..

رئيسة الأوبرا تكرم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

نال جائزة "كان" .. تفاصيل عرض "حمى البحر المتوسط" بمهرجان جمعية الفيلم