"عملاله فولو ومدانيش ٢٠٠ ألف دولار".. آيتن عامر تلتقي مستر "ثانك يو" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة آيتن عامر فيديو جديد، أثناء مقابلة مع أحد مشاهير السوشيال ميديا ويدعى Sergei Kosenko والملقب بـ "مستر ثانك يو".

وشاركت "آيتن" مقطع الفيديو مع متابعيها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "تقريبا أنا الوحيدة اللي قابلته وعملاله فولو ومدانيش الـ 200 ألف دولار اللى بيديهم لكل من هب ودب".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وجاءت التعليقات كالتالي: "أنا كمان عملاله فولو، مادكيش فلوس فعلا ؟"، "شوفيه بقرشين يا اآتن احنا أهل الكرم"، "عسل يا آيتن".

ووجه أحد المتابعين سؤالًا، وكتب: "فعلا فديوهاته حقيقي؟ ولا شو"، لترد عليه آيتن عامر: "لا طبعا".

وشاركت أيتن عامر في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي "، الذي تم الإعلان عن إيقاف عرضه وإحالة صناعه إلى النيابة العامة، أثار جدلا واسعا في الكويت، بسبب تناوله قضايا حساسة، منها تعدد الزوجات، الزواج العرفي، وزنا المحارم.

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