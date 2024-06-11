فن ومشاهير

حورية فرغلي دكتورة تبحث عن الحب الحقيقي في "سيما ماجي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بدأت قبل أيام النجمة حورية فرغلي، تصوير مشاهدها الأولى في مسلسل "سيما ماجي"، والذي يعيدها للدراما التليفزيونية، وتشاركها البطولة النجمة ، من تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني.

وقامت حورية بتصوير أولى مشاهدها في فيلا بطريق المنصورية، وجمعتها مشاهد العمل بـ رانيا يوسف، والفنانة مادلين طبر، والفنان كمال أبو رية.

وأكدت حورية في بيان صحفي أن الشخصية التي تجسّدها ضمن أحداث مسلسل "سيما ماجي"، جديدة عليها ولم تقدمها من قبل، إذ تجسّد شخصية سيما – دكتورة ليس لديها الحظ في الزواج أو إنجاب الأطفال، وتزوجت أكثر من مرة للبحث عن الحب الحقيقي.

تدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال.

مسلسل "سيما ماجي" بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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