ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة لأحدث إطلالاتها، وذلك خلال إحياءها حفل زفاف في إيطاليا.

وظهرت نانسي في الصور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت جمبسوت أسود مزينا بالكامل بحبات الخرز واللؤلؤ، من تصميم المصمم عباس الحراجلي.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نانسي تسريحة شعر رائعة، إذ تركت شعرها منسدلا بطريقة مموجة، واختارت مكياجا ناعما أبرز ملامحها الجميلة، وتزينت بمجوهرات فاخرة، إذ اختارت حلقتي أذن وأساور وخواتم من الماس من " tiffany and co".

وأحيت نانسي حفل زفاف بإيطاليا أشعلت فيه الأجواء، وظهرت بمقاطع فيديو عديدة وهي ترقص مع العروس، وسط أجواء من الفرح.

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تتالق بجامبسوت ومجوهرات فاخرة في حفل زفاف بإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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