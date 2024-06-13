باريس هيلتون بإطلالة كاجوال أنيقة برفقة إبنها

ميرنا وليد - بيروت - تم تصوير النجمة العالمية باريس هيلتون وهي تخرج في مدينة نيويورك يوم الأربعاء، وتحمل ابنها "فينيكس"، البالغ من العمر عاماً واحداً.



وكانت النجمة البالغة من العمر 43 عاماً، والتي لديها طفلان، من زوجها كارتر ريوم، قد صممت خصلات شعرها الشقراء على شكل ضفائر طويلة، أثناء نزهاتها النهارية في Big Apple.

وارتدت نجمة تلفزيون الواقع قميصاً أسود بالكامل، وتنورة قصيرة، وقفازات سوداء بدون أصابع، ونظارة شمسية عاكسة بإطار وردي، وإنتعلت حذاء بكعب عالٍ حتى الركبة.

تم تجهيز الطفل بقميص أبيض مع قبعة سوداء وحذاء رياضي أبيض.